Jannik Sinner torna in Italia | la sorpresa ai bambini la zia e la Coppa Davis Poi il ritorno in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha fatto il proprioindopo aver trionfato agli US Open, conquistando il secondo Slam della sua carriera e rafforzando il primo posto nel ranking ATP, dove ora svetta con oltre quattromila punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il numero 1 del mondo ha deciso di fare unaaidi una scuola calcio in quel di Brunico, poi ha fatto visita alla zia a cui ha dedicato il sigillo ottenuto domenica sera a Flushing Meadows.trascorrerà un po’ di giorni nel suo Alto Adige, godendosi l’affetto dei genitori e un po’ di meritato riposo dopo un periodo molto intenso dal punto di vista e mentale, considerando la vicenda Clostebol ancora ufficialmente non conclusa. A New York aveva dichiarato: “Se non ti godi il momento della vittoria, è tutto inutile. Quando raggiungi certi traguardi, te li devi godere.