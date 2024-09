Il e Meghan Markle tornano a farsi vedere in pubblico e forse saranno in Inghilterra per Natale

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il principe Harry eabbracciano la vita in California tra le ultime voci Le voci recenti suggeriscono che il principe Harry potrebbe sentirsi nostalgico e prendere in considerazione un ritorno nel Regno Unito per impegni ufficiali. Tuttavia, le ultime apparizioni pubbliche del duca e della duchessa del Sussex suggeriscono il contrario, evidenziando il loro continuo piacere della vita in California. Solo pochi giorni fa, il principe Harry eHanno partecipato all’inaugurazione di Godmothers, una nuova libreria fondata dall’agente letteraria Jennifer Walsh e dalla filantropa Victoria Jackson. La libreria, situata a Summerland, in California, mira a diventare un centro culturale locale. L’evento di apertura ha visto numerosi ospiti illustri, tra cui Oprah Winfrey, Maria Shriver (ex moglie di Arnold Schwarzenegger) e varie altre figure di spicco.