I concerti della Filarmonica della Scala | ecco la 43esima stagione tra grandi nomi e nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano – La 43ªdiè pronta a lasciare il segno nella storia del Piermarini. Da gennaio a novembremusica, direttori e solisti, di ogni generazione, in un cartellone che presenta novità e capolavori. Il primo appuntamento vede sul podio il direttore principale Riccardo Chailly che affronta la Settima Sinfonia di Gustav Mahler (27 gennaio). “In questi anni abbiamo affrontato tutte le sinfonie di Gustav Mahler - spiega il maestro - mancava solo la Settima, che può essere vista come una rivisitazione di tutte le precedenti sinfonie”. Il secondo concerto indi Chailly (24 febbraio) è una nuova tappa nella musica di Sergej Prokof’ev con la Suite dal balletto Romeo e Giulietta, mentre il violoncellista Gautier Capuçon è solista nel Concerto in si minore di Dvo?ák.