Doveva rimuovere un’ernia ma gli tolgono un testicolo | maxi risarcimento 18 anni dopo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un intervento di routine per la rimozione diinguinale si è trasformato in un incubo per Niki Dragonetti, imprenditore di Cassino, che ha subito un grave errore medico. L’operazione, eseguita in una clinica privata di Terracina, avrebbe dovuto essere semplice, ma si è conclusa con la perdita di un. Il team medico coinvolto ha commesso un errore procedurale, causando dirreparabili anziché risolvere il problema iniziale.Leggi anche: Tir si ribalta sull’autostrada A7: autista in gravissime condizioni La lunga battaglia legale post interventol’intervento malriuscito, Dragonetti è stato costretto a rivolgersi all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove gli è stata comunicata la drammatica notizia: la funzione di unera ormai compromessa a causa dell’errore subito. Da quel momento, è iniziata una lunga battaglia legale per ottenere giustizia.