Dexter | Original Sin il trailer ci svela gli inizi dell' affascinante serial killer nella serie prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prime immagini per la nuovache mostrerà i primi giorni dadi un giovaneLaSin ha fissato la dataa première su Paramount+ with Showtime. Ladebutterà in streaming e on-demand il 13 dicembre per gli abbonati a Paramount+ with Showtime, prima di fare il suo debutto lineare il 15 dicembre. A livello internazionale, laerà ad essere trasmessa su Paramount+ il 13 dicembre. Lo studio ha anche rilasciato il primo teaser, che vede la stare diMichael C. Hall tornare in veste di narratore: "Sono un assassino, ma non sono nato così. Sono stato creato". Le origini di una mente criminale