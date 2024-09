De Angelis ’gioca’ Fermana-Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un doppio ex come Gianluca Deè probabilmente la persona ideale per presentare al megliodi domenica. Tra l’altro biglietti in vendita, per i locali aperta Curva Duomo e Tribuna Ovest, ospiti in Curva Mare. Gianluca, due volte da allenatore e responsabile settore giovanile, adsei stagioni in campo con promozione in A e finale di Copppa Italia. Gara speciale per te? "Sono squadre che mi ricordano momenti positivi. A Fermo situazioni diverse da allenatore e tre anni responsabile settore giovanile, adsono diventato calciatore e uomo Adho vissuto, Fermo è casa mia, io sono di Pedaso. Bella gara ma se l’avessi giocata sarebbe stata speciale (sorride, ndr): mi appassiona sicuramente, spero vinca il migliore".guidata da Bolzan che hai allenato proprio a Fermo.