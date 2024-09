Daniele Francesconi | Anima e inconscio così la nostra Psiche svela tutti i suoi volti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Stefano Marchetti "A volte penso, a volte sono", scriveva Paul Valéry. E per David Hume "La mente è una specie di teatro". Quante sfumature, quanti orizzonti e quante domande si aprono attorno a, la chiave del festival di quest’anno, una parola certamente tanto ricca quanto complessa. Con, direttore del FestivalFilosofia, ci incamminiamo dunque lungo i sentieri di. Dottor, innanzitutto, cosa intendiamo per? "È la caratteristica personale con cui viviamo nel mondo, con tutto il complesso del nostro corpo, dellamente e delle nostre relazioni. È quell’elemento sempre ineffabile, e sostanzialmente indescrivibile, che rende ciascuno di noi ciò che è: non si può definire ma soltanto raccontare o circumnavigare. Insomma,è l’individualità, il nostro io e la totalità di noi stessi".