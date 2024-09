Croce Rossa conferma 3 uccisi in Ucraina ma non precisa da chi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Comitato internazionale dellahato la morte di tre suoi dipendenti in un attacco nell'est dell', annunciata in precedenza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aveva attribuito alle forze russe. "Condanno con la massima fermezza gli attacchi contro il personale della. E' inammissibile che i bombardamenti colpiscano un sito di distribuzione di aiuti", ha dichiarato in una nota la presidente del Comitato internazionale, Mirjana Spoljaric, che non ha tuttavia indicato da chi provenissero i colpi che hanno ucciso i tre operatori e ferito altri due. Secondo Kiev, le tre vittime erano cittadini ucraini. Il convoglio, colpiti da "tiri di artiglieria", si trovava nel villaggio di Viroliubivka, a nord della città di Donetsk, dove doveva consegnare ai residenti blocchetti di legna e carbone per il riscaldamento dell'imminente inverno.