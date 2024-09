Cesena-Modena | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby romagnolo mette difronte due piazze ambiziose che, in virtù di un buon inizio, sognano il ritorno nella massima categoria.si giocherà venerdì 13 settembre 2024 alle ore 20.30 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri, reduci dalla promozione in cadetteria, hanno iniziato in maniera positiva, malgrado le due sconfitte esterne, contro Sassuolo e Spezia, abbiano amareggiato l’ambiente. Tra le mura amiche, invece, i ragazzi di mister Mignani hanno fatto bottino pieno contro Carrarese e Catanzaro I canarini, dal canto loro, hanno due punti in meno rispetto agli avversari, frutto di due sconfitte contro Sudtirol e Cittadella, un pareggio contro il Frosinone e la vittoria contro il Bari.