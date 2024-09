Caso Mbappé il Psg condannato a pagare i 55 milioni di stipendi arretrati entro una settimana L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Psgi 55die bonusche deve a. Lo scrive L‘Equipe: “Giovedì, la commissione giuridica della Ligue de football professionnel (Lfp) ha ordinato al Paris Saint-Germain dii 55di euronon pagati per i periodi di aprile, maggio e giugno 2024. Nella sua sentenza, la commissione ritiene che il Psg abbia «ingiustamente» omesso dial suo ex attaccante «gli elementi salariali previsti dall’emendamento al contratto di lavoro concluso tra le due parti il 21 maggio 2022», emendamento approvato dalla Lfp. La dirigenza del Psg riteneva di avere un accordo verbale con Kyliannelin cui avesse lasciato il club a parametro zero.