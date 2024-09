Caso Boccia spunta una diffida | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’affairecontinua a tenere banco. Come riferito da ‘La Verità’unanei confronti dell’imprenditrice campana Prima ilSangiuliano, poi lo scontro con Venezi e il botta e risposta con la Berlinguer. Maria Rosariaè ormai da settimane al centro del dibattito politico (e non). In queste ultime ore, però, è venuto alla luce un nuovo retroscena sull’imprenditrice campana riportato da La Verità. Unanei suoi confronti presentata da un assessore di un paese della Costiera amalfitana.(Ansa) – cityrumors.itUna storia che sembra ripercorrere quella dell’ex ministro Sangiuliano. In questo, però, il politico ha deciso di denunciare la donna per atti persecutori. Ma non si tratterebbe dell’unica persona ‘ingannata’ dall’imprenditrice.