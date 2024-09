Camelio | Totti ha commesso un grave errore Ecco quale – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) Enrico, opinionista di TvPlay e Radio Radio TV, inai nostri microfoni sull’intervista di Francescoa ‘Il Messaggero’ “Senza la qualificazione in Champions League, Daniele De Rossi salta“. Queste sono solo alcune delle parole che Francescoha rilasciato in una lunga intervista a Il Messaggero. L’ex capitano della Roma si è detto ancora una volta deluso di non essere stato chiamato dai Friedkin per rientrare in società. Dichiarazioni che hanno alimentato molta discussione sui social e non sono state condivise da tutti. Francescoed Enrico(Lapresse/Instagram) – cityrumors.it“Secondo me le parole disono arrivate in un momento sbagliato – dice ai nostri microfoni Enrico, opinionista di Radio Radio TV e TvPlay – con questa intervista mette in seria difficoltà Daniele De Rossi.