Cagliari-Napoli Conte è avvisato | l’annuncio del dirigente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mancano pochi giorni per la partita in programma trae il, ilha giàAntonio, di seguito sono riportate le sue parole La pausa nazionale è giunta al termina e la serie A può riprendere. Per la quarta giornata di campionato, ildovrà affrontare ildomenica 15 settembre alle ore 18.00. Se l’esordio per la squadra di Antonionon è andato come ci si aspettava, nella seconda e terza giornata, invece, la squadra ha portato a casa i tre punti della vittoria. Attualmente, quindi, la squadra Partenopea ha totalizzato sei punti e si trova al sesto posto in classifica, nonostante comunque la strada per maggio sia tanto, troppo lunga ancora. L’obiettivo per gli uomini di Antonioperò è chiaro.