A spasso nella natura tra corsi e laboratori

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un trekking fra sentieri e cascine. Passeggiate lungo itinerari storici e ambientali alla scoperta del Lambro. E poi storie per bambini, letture animate, persensoriali,in cui creare con i rifiuti ed esperienze di tree-climbing. Sono le iniziative organizzate da qui a inizio ottobre dal Parco regionale della Valle del Lambro per il Festival Ben-Essere in, rivolte a bimbi e famiglie. Si comincerà domenica, per tutto il giorno, nelle aree lecchesi del Parco, più precisamente a Cascina Rampina a Monticello, tra passeggiate nel bosco, attività di gioco-equilibrio sugli alberi edi cucina dalle 9.30 in avanti.