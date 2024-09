A Gaza piovono bombe | un raid israeliano su un’ex scuola causa 18 morti tra cui 6 dipendenti dell’Onu Ira delle Nazioni Unite | Attacco inaccettabile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Continua l’orrore adove unaereoha colpito l’exdi Alja’oni, nel campo profughi di Nuseirat ando almeno 18 persone, tra cui due bambini e sei membri. La struttura, secondo quanto affermano fonti locali, ospitava famiglie palestinesi sfollate mentre per l‘esercitoveniva utilizzata dagli uomini di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe e Israele. Una ricostruzione seccamente smentita dall’Agenziaper i rifugiati palestinesi (UNRWA) che con un post su X rivela che ilè quello con il “più alto bilancio di vittime tra il nostro personale in un singolo incidente” durante l’intera guerra. Tra le persone uccise, scrive l’Agenzia, “c’era il direttore del rifugio dell’UNRWA e altri membri della squadra che forniva assistenza agli sfollati.