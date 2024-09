WTA Guadalajara 2024 buona la prima per Trevisan e Stefanini Vittorie anche di Bouzkova e Frech

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si sono completati tutti i match del primo turno del WTA di. Una giornata positiva per i colori azzurri, visto che sono arrivate leall’esordio sia di Martinasia di Lucrezia. Laha superato brillantemente l’americana Caroline Dolehide, testa di serie numero otto, in due set con un perentorio 6-3 6-2; mentre la seconda ha sconfitto la messicana Ana Sofia Sz in tre set con il punteggio di 6-0 3-6 6-2. Nel prossimo turnose la vedrà con la beniamina di casa Renata Zarazua, mentreavrà un incontro decisamente complicato con la ceca Marie, sesta testa di serie, che ha superato agevolmente all’esordio la filippina Alexandra Eala con un duplice 6-2.