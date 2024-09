Un fulmine a ciel sereno | si dimette il direttore del conservatorio Giovanni Mareggini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Come unarrivano le dimissioni deldelPeri-Merulo,, a un anno dalla nomina. La motivazione ufficiale data daè legata a problemi personali. "Informo che in data odierna ho inviato la mia lettera di dimissioni dadel Peri-Merulo al ministro dell’Università, Annamaria Bernini, e al presidente dell’Istituto, Armando Sternieri. Purtroppo sopravvenuti problemi personali, non mi permettono di proseguire, con lo stesso impegno, nel gravoso lavoro riguardante il ruolo che mio è stato affidato”, scrive. E la lettera continua "In particolare il mio grazie va al presidente Armando Sternieri, da cui ho imparato moltissimo in termini di efficienza e di pensiero ‘universitario’. Stiamo delineando un percorso nuovo del nostro