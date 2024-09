Traffico Roma del 11-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione corre sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Bufalotta allaL’Aquila per lavori e proseguendo altri file da Tor Bella Monaca l’alzatina perintenso mentre in carreggiata opposta le code sempre per ilintenso sono dalla via Trionfale la via Aurelia è dellapiù vicino alla via Laurentina altri file sull’intero percorso Delta Turbo A24Teramo perintenso in direzione della tangenziale e Lisa jisoo via del Foro Italico per la riduzione di carreggiata ilin coda da via Livorno a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Mentre per ilintenso Ci sono in coda menti tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni in zona Parioli Code in piazza Euclide per un incidente avvenuto all’altezza di via Archimede nel quadrante Nord...