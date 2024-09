Spunta la balla sulla laurea della Boccia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal profilo Linkedin di Maria Rosaria, l’imprenditrice che con i suoi post e le sue dichiarazioni ha travolto l’ormai ex ministroCultura Gennaro Sangiuliano emerge un percorso accademico a dir poco singolare. Nel suo profilo,, nata nel 1983, alla voce «Formazione» indica un primo step raggiunto nel 2001, presso il «Liceo scientifico E. Pascal» di Pompei. L’anno successivo, la donna indica nel suo curriculum «L’Istituto tecnico commerciale Ernesto Cesaro» di Torre Annunziata. In nessuna delle due voci del curriculum viene indicato in titolo di studio conseguito e la relativa votazione, Poi, nel 2005, stando a quanto pubblicato su Linkedin, laavrebbe conseguito unain economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.