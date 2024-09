Renzi | Bucci è stato un bravo sindaco di Genova ma stavolta noi non lo appoggeremo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteosi smarca dal centrodestra genovese e punta a rafforzare l’accordo con il Pd. In una nota stampa il leader di Italia Viva, pur apprezzando il lavoro fatto con ildi, annuncia che questa volta non si schiererà con il centrodestra. Ecco la nota integrale. “Marcoundied abbiamo lavorato bene insieme. Conoscendolo ne ho potuto apprezzare anche la profonda umanità e la sincera amicizia. Oggi si candida per il centrodestra come Governatore della Liguria. Manoi non lo. La politica ha le sue regole, siamo seri. Noi abbiamo scelto due mesi fa di aderire all’appello di Elly Schlein per costruire un nuovo centrosinistra. Oggi Marco si candida con la destra. La politica ha le sue regole: non c’è nessuna amicizia o stima personale che possa superare questa contraddizione.