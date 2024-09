Rebel Ridge Don Johnson | Trovo l' umanità in tutti i cattivi che interpreto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La star di Miami Vice afferma di cercare sempre caratteristiche positive nei personaggiche porta sullo schermo. In una recente intervista per il suo ultimo film Netflix,, Donsi è soffermato sui personaggiche solitamente interpreta sullo schermo, tra cui proprio l'ultimo, l'antagonista Sandy Burne. Donè particolarmente entusiasta di avvicinarsi a questo tipo di personaggi proprio perché riesce a scavare nel loro profondo per esplorare tutte le sfaccettature che solitamente caratterizzano anche i villain più crudeli. L'nel male "Adoro interpretarei tipi di personaggi. Mi piace particolarmente interpretare questo cattivo Sandy Burne perché è in realtà una brava persona. Inchel'. Oserei dire,