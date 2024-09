PS5 Pro | Alcuni Dettagli Grafici Peggiori Rispetto a PS5?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo la presentazione ufficiale diPro, la rete ha rapidamente analizzato ognio, mettendo in evidenzaaspetti controversi riguardanti la qualità visiva dei giochi mostrati. Un caso particolare riguarda il confronto tra le ombre degli alberi in Marvel’s Spider-Man 2, dove, secondo i filmati presentati, la versione sustandard in modalità qualità sembra avere una resa migliorea quella suPro. Andiamo al confronto Normally nitpicking this tiny stuff is annoying but considering Sony made it the entire point of thePro I think it’s fair game https://t.co/ZuIwdVGX5o— Paul Tassi (@PaulTassi) September 10, 2024 Il giornalista Paul Tassi ha evidenziato un punto interessante, sottolineando che, in circostanze normali, confronti così minuziosi susecondari, come le ombre, potrebbero essere considerati eccessivi.