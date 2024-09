Mannion voce da capitano | Pronti per il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nicoè pronto a prendersi sulle spalle la Pallacanestro Varese e a diventare il simbolo di questa storica società. Già oggi è l’anima di Varese, il leader e il neodella squadra del Ceo Luis Scola. E questo lo si è intuito nelle partite della Valtellina Summer Cup, tra Livigno e Sondrio, dove la Pallacanestro Varese ha perso malamente il primo match contro Trento, senza il suo play, e poi è stata sconfitta anche da Cremona, ma in volata, con unda 23 punti e che a sprazzi ha fatto vedere tutta la sua classe e la voglia di caricarsi sulle spalle la squadra. Da neo-. "Essere ildella Pallacanestro Varese è sicuramente un grandissimo onore per me – dice -, basta scorrere l’elenco di chi ha messo la fascia qui nel passato per rendersi conto della grandezza del club. E farlo a 23 anni è una cosa bellissima.