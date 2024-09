La nuova PlayStation 5 Pro è ancora più potente grazie anche all' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sony aggiorna laannunciando l’arrivo della PS5 Pro. Come già successo con la generazione precedente, la casa giapponese ha deciso di dare un boost di potenza alla sua console di punta lanciando una versione rivista e corretta della PS5 per adeguarsi a videogiochi sempre più complessi e che richiedono un enorme lavoro di calcolo e di potenza grafica. Insomma, a metà del ciclo di vita della console (che in genere dura 7-8 anni) la PS5 verrà accompagnata dalla PS5 Pro a partire dal prossimo 7 novembre. Mark Cerny, l’artefice principale della console, ha affermato che l’update migliora rispetto alla console originale in tre punti sostanziali: c’è una GPU più grande, un ray tracing più avanzato e un upscaling personalizzato basato sull'