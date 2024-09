Intervista con l' autoreSpirito Guida macina ogni giorno migliaia di like Il 21 settembre il suo autore sarà live al Festival della Consapevolezza di Padova

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024)suo post su Instagram richiamadi, in media 10mila al, a fronte dei quasi 350mila follower. Da quando è nato, Spirito, un profilo a carattere spirituale, è cresciutodopoa carattere esponenziale. La ricetta è semplice: sintetizza pillole di buon senso, saggezza e, soprattutto, coraggio. Quotidianamente centinaia di persone amano rispondere ai post che all’apparenza trasudano semplicità e onestà, ma che in realtà nascondono l’evoluzione del suo. Segno che tra le persone c’è voglia e desiderio di farsi domande esistenziali di rilievo. E, forse, dell’intuizione del format. Ne è nato anche un libro, Pensieri per anime pronte a brillare nel buio (Rizzoli).