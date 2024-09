Inflazione Usa in calo in agosto al 25% ma l’indice core scende meno delle attese Fed verso un mini taglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rallenta, come da, l’negli Stati Uniti. Ini prezzi sono risultati in media superiori del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2023, a fronte del + 2,9% che aveva caratterizzato luglio. Tra un mese e l’altro i prezzi al consumo sono saliti dello 0,2%, come previsto degli analisti. Leggermente superiori alle stime il dato sul(al nettocomponenti più variabili come alimentari ed energia) che si colloca al 3,2%. Il carovita statunitense è ora suimi degli ultimi tre anni. Sono dati che non intralciano l’annunciata volontà della Federal Reserve, la banca centrale americana, di ridurre i tassi la prossima settimana. Tuttavia il datosuperiore allerende quasi certo che venga attuato unmodesto, dello 0,25 e non dello 0,5.