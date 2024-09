Incidente in aeroporto due aerei si scontrano prima del decollo

Leggi tutta la notizia su tvzap

Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l'ala la coda di un aereo più piccolo in fase di rullaggio su una delle piste dell'internazionale. In seguito allo scontro, la coda dell'aereo più piccolo si è spezzata mentre l'Airbus è stato danneggiato lievemente lungo l'ala. DuesiPresso l'internazionale di Atlanta in Georgia, si è verificato un contatto tra duedurante le operazioni di rullaggio. Un A-350 di Delta Airlines, destinazione Tokyo, ha impattato con la sua ala, la coda di un CRJ-900 operato da Endeavor Air, una compagnia affiliata regionale di Delta, programmato per Lafayette in Louisiana. L'è avvenuto alle 10:07 ora locale, le 16:07 italiane.