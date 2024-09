In Spagna i calciatori utilizzano un Contratto di consenso per i rapporti sessuali Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Miguel Ángel Galán, presidente del Centro nazionale di formazione degli allenatori di calcio (Cenafe), ha condiviso sul suo account Twitter (X) un “di” sessuale di quattro pagine. Secondo Galán, alcuni giocatori lo avrebbero utilizzato negli incontri con alcune donne e lui ne sarebbe entrato in possesso tramite un calciatore straniero. Ne ha parlato nel programma “En boca de todos”. Un documento che girerebbe tra igiocano ine nel quale si parla anche di “stupro accidentale”. Ilha rilanciato la notizia sui suoi canali. Intra igira un “di” per evitare le accuse di stupro Dopo l’accusa ai danni da Rafa Mir di violenza sessuale, il tema è tornato in cima all’agenda mediatica.