I trumpiani stanno diffondendo una teoria del complotto razzista a colpi di meme con anatre e gattini

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Da qualche giorno Donald Trump, la sua campagna ufficiale, il candidato vicepresidente JD Vance, vari influencer di estrema destra ed Elon Muskuna– e del tutto infondata – secondo la quale le persone migranti provenienti da Haiti starebbero rubando e mangiando gatti,e oche nella città di Springfield, nello Stato dell’Ohio. Su X, in particolare, sono diventate virali una serie di immagini generate con l’intelligenza artificiale in cui Trump proteggeda orde minacciose di persone nere che rincorrono gli animali. In un video, sempre prodotto con l’IA, si vede Trump che bacia un’anatra con la didascalia: «Ti amo e non permetterò agli haitiani di mangiarti».