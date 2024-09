Giannessi lascia racchetta e pallina | Ho realizzato i miei sogni di bimbo Non ho rimpianti sono fortunato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Spezia, 11 settembre 2024 – “Il 2024 sarà la mia ultima stagione da tennista professionista”. Le parole di Alessandroarrivano come un fulmine a ciel sereno, anche se lo sportivo spezzino non è più certo un ragazzino. Nato il 30 maggio del 1990, dunque trentaquattrenne, il Gianna può vantare un ’best ranking’ al numero 84 della classifica Atp (24 luglio 2017, attualmente è 418) e una brillante carriera che l’ha visto guadagnare quasi 1,5 milioni di dollari attraverso tutti i tornei a cui ha partecipato. “Ho cercato di prendermi del tempo per pensare egiunto alla difficile conclusione che sia il momento di voltare pagina nella mia vita prosegue –.