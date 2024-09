Fiction Rai L’altro Ispettore a Lucca si cercano attori con esperienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Aspiranti(ancora) cercansi per laRai “”, l’attesissima serie tv ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò che affronterà il tema delle morti bianche e che vedrà tra gliprotagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Le riprese, come già annunciato, inizieranno ain autunno e la produzione ha appena annunciato un nuovo casting in programma lunedì 16 e martedì 17 settembre dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nello spazio del Cred in via Sant’Andrea 33, in centro storico. Nello specifico, come fanno sapere gli organizzatori, per i provini “sipiccoli ruoli, donne e uomini connel settore, con età scenica dai 30 ai 65 anni, residenti o domiciliati ae dintorni". Altre candidature diverse da quelle richieste non saranno prese in considerazione.