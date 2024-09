Entro 20 anni una città su Marte i lavori sono già iniziati | il piano di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) C'è da dire una cosa a proposito di. È un folle visionario, può fare simpatia oppure no, può piacere o meno la considerazione che di lui ha Donald Trump, ma quando si mette in testa qualcosa la fa. Non importa che sembri fantascienza, lui la ottiene. Ha sviluppato (e testato) il primo chip installato nel cervello di un essere umano, ha messo in commercio le macchine a guida autonoma (una delle sue Tesla, ad aprile, ha guidato il suo proprietario all'ospedale, da sola, dopo che questi aveva preso un infarto, salvandogli la pelle), ha portato nello spazio, per la prima volta nella storia, con una navicella privata, quattro turisti civili che hanno girato per tre giorni attorno alla Terra senza che tra loro ci fosse un astronauta di professione.