Dominio sottomarino Come procedono Roma Londra Parigi e Berlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La dimensione underwater potrebbe davvero diventare un nuovomilitare e i Paesi europei si stanno adoperando per sviluppare capacità adeguate. Mentre le nostre infrastrutture critiche sottomarine (gasdotti, cavi di telecomunicazioni) sono già esposte a sabotaggi – di Russia e la Cina, ma pure di attori non statali – dobbiamo sviluppare le tecnologie necessarie, mentre, nel frattempo, ce la caviamo con quello che già abbiamo. A maggio, la Nato aveva già sviluppato un gruppo di coordinamento per le infrastrutture sottomarine, basato al comando marittimo dell’Alleanza a Northwood, vicino. L’ambizione è sviluppare insieme un enorme sistema di allerta, che usi sensori di varia natura, analisi dei dati computerizzata e intelligenza artificiale.