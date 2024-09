Data center lavori avanti tutta | Progetto da mezzo miliardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con iche procedono a ritmi sostenuti, sta prendendo forma ildi via Carpiano, maxi-struttura per la gestione e l’archiviazione dei dati informatici, la cui realizzazione è a cura del colosso americano Vantage. "Ilprevede la costruzione di 4 lotti, uno dei quali è già stato ultimato e dovrebbe diventare operativo entro l’anno. Un secondo blocco è ora in fase di realizzazione. L’investimento complessivo, da parte dell’operatore, si aggira intorno aldi euro", spiega il sindaco Vito Bellomo. A Nord dell’area oggi interessata dai, Vantage ha acquisito un secondo terreno, dove ampliare e consolidare ilcon la costruzione di ulteriori strutture. A supporto dell’attività del, una centrale elettrica realizzata da Terna.