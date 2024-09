Coppa Davis un teso Carlos Alcaraz approfitta del ritiro di Machac per portare la Spagna sul 2-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024)mette il punto esclamativo alla vittoria dellasulla Repubblica Ceca in, ma avrà poco per reputarsi soddisfatto. Il numero 3 al mondo si porta a casa la vittoria contro Tomas, mando deldel suo avversario all’inizio del terzo set, con il numero 35 al mondo che aveva vinto un primo set combattuto prima di arrendersi ad un improvviso problema nella zona del ginocchio. La partita sembra mettersi immediatamente dalla parte del fenomeno spagnolo, che brekka senza colpo ferire nel gioco di apertura. Pare una passeggiata di salute, manon appare il solito: la sua faccia è cupa, non ha la solita felicità di giocare, sembra quasi sentire la pressione. E arriva, immediato, il controbreak dopo un gioco al servizio disputato in maniera non consona al suo essere.