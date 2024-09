Ciprian Tatarusanu lascia il calcio | Ringrazio tifosi allenatori compagni avversari dirigenti arbitri e giornalisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha deciso di ritirarsi dal. Ex Fiorentina e Milan (campione d’Italia 2021/22), il portiere, reduce dall’avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Abha Club, ha ufficializzato la decisione con un post su Instagram. “Il, lo sport più bello del mondo, che ho avuto la benedizione e l’onore di giocare – ha scritto il classe 1986, che ha difeso in 74 occasioni anche la porta della Romania -. Ti ho dato tutto me stesso dai primi giorni ad oggi, ti ho sempre messo al primo posto e tu mi hai ricompensato di conseguenza. Grazie per i bei momenti ma soprattutto quelli difficili che mi hanno reso l’uomo che sono oggi. E grazie adi squadra,che ho incrociato. Ho cercato di trattarli con rispetto e spero di esserci riuscito. A chi verrà d’ora in poi auguro buona fortuna.