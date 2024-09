Ciclismo | al francese Champoussin il Giro della Toscana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pontedera (Pisa),11 settembre 2024 - Un podio tutto straniero per la nona edizione, da quando si corre a Pontedera e la 96esima dalla sua prima edizione del 1923, per il. Grande successo di pubblico in piazza MartiriLibertà al ritrovo di partenza e presentazione delle squadre. Ha vinto il ventiseiennedell’Arkea B&B Hotels, Clémentsul compagno di fuga l’australiano Storer, mentre terzo è giunto Jegat un altro. Al ritrovo di partenza c’era sul palco anche il sindaco di Pontedera Matteo Franconi “Se il buon dì si vede dal mattino sarà un bel successo” le sue parole. Con lui anche Rossano Signorini, amministratore delegatoEcofor Service da sempre amante del. “Una bella giornata, tante squadre al via, 156 atleti con alcuni nomi di spicco, la partecipazione degli sportivi.