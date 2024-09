Calcio | in Inghilterra e Galles quasi metà delle donne subisce insulti sessisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024)latifose inha raccontato di aver subitoe misogini durante le partite di, ma senza riportarli alle autorità. È quanto emerge da uno studio dell’associazione anti-discriminazione Kick It Out, che ha raccolto le testimonianze di 1.502 persone. Non solo fischi o dubbi sulla loro conoscenzaregole, ma il 7% ha riportato anche di essere state toccate in maniera inappropriata, il 3% di aver subito violenza fisica e il 2% di essere state molestate sessualmente. Oltre laintervistate ha spiegato di aver subito commentisecondo cui avrebbero dovuto essere da un’altra parte (tra cui il tristemente ben noto “torna in cucina”). Dati che riguardano anche persone non binarie, anche se il 77% dice di sentirsi sicuro nel recarsi allo stadio e il 40% sostiene che l’esperienza è in miglioramento negli anni.