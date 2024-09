BTP scatta la corsa all’emissione del 12 settembre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mese di2024 vede l’emissione di nuovi Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In particolare con scadenze a 3, 7 e 30 anni. Questi strumenti sono da sempre una scelta popolare per gli investitori, sia istituzionali che privati, per proteggere il capitale e ottenere rendimenti interessanti nel lungo termine. Uno degli aspetti più attesi è il rendimento offerto dai nuovi BTP, e quello della recente asta diha già attratto una domanda record. I nuovi BTP Il Tesoro ha collocato vari titoli in questa emissione di2024, con le scadenze più rilevanti a 3, 7 e 30 anni. Il titolo più richiesto è stato il BTP a 30 anni, che offre un rendimento del 4,35%. Questo rende l’investimento interessante per chi cerca una fonte di reddito stabile a lungo termine.