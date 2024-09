Ballo in Bianco con Roberto Bolle Show in piazza Duomo a Milano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A lezione da, étoile della Scala die principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Una domenica speciale per Elisa Pelosi, 10 anni di Belforte, e Viola Lambertucci, 13 anni di Urbisaglia. E per le allieve del Centro culturale del Balletto di Civitanova, fondato e diretto da Loretta Gamberini. Sono state in, a, per l’evento OnDance "in", seguito in diretta da Rai Cultura: l’appuntamento che vede insieme ballerini da tutta Italia per una grande lezione alla sbarra con. Circa duemila allievi – la capienza massima a disposizione – arrivati per celebrare la danza con un maître d’eccezione. Elisa è un’allieva della scuola di danza di Belforte diretta dall’insegnante Sofia Vitali.