Asllani | Due partite in 3 giorni stanco! Kvaratkshelia? Lo rispetto

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è apparso amareggiato dopo la sconfitta della sua Albania contro la Georgia. Il centrocampista dell’Inter ha risposto anche ad una domanda sul napoletano. Le sue parole riportate da Balkan Web. AMAREGGIATO – Il centrocampista dell’Inter Kristjan, ieri sera, ha perso con la sua Albania in casa contro la Georgia. Le sue parole: «Sono molto, mi mancano minuti, ho giocato 2complete in 3. Loro erano molto forti, molto veloci. Era difficile, giocavano a 5 dietro, era difficile trovare Manaj con lanci lunghi, la loro linea era forte. Sarà difficile per tutte le squadre segnare contro la Georgia. Abbiamo avuto più problemi quando loro avevano la palla. Ramadani e io abbiamo sbagliato 2-3 volte. È stato molto difficile. Nel secondo tempo abbiamo subito 2-3 contropiedi e poi purtroppo è arrivato il gol.