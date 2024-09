A Milano il primo evento dedicato ai magazine indipendenti | Serve intelligenza sentimentale più che artificiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - Dopo la prima edizione nella cornice bolognese, gli ideatori di Mag to Mag hanno inteso che per fare il salto di qualità era necessario cercare un luogo ache potesse contenere tutto ciò che comporta il Festival di editoria indipendente. Dal 14 al 15 settembre, lo Scalo Farini sarà arricchito da riviste di ogni parte del mondo, da prodotti editoriali dal valore unico, attorno a cui graviterà un insieme di eventi collaterali ma formativi del festival: talk, workshop, conferenze con esperti del settore per raccontare agli appassionati e ai curiosi cosa significa ideare e creare riviste di nicchia, ma non solo.