Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 10 settembre 2024)DEL 10 SETTEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA SULL’A1NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA. SULLA TIBURTINA CODE TRA RACCORDO E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO DA DOMANI SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE TUTTI I DETTAGLI SUGLI ORARI DELLE CORSE SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA. IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral