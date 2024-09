van de Zandschulp-Collignon oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Botic van dese la vedrà contro Raphaelnel primo incontro di singolare di Olanda-Belgio, confronto della fase a gironi di. Sarà l’Unipol Arena di Bologna la location in cui i due giocatori si daranno battaglia, nella speranza di regalare un punto alla propria nazionale. L’olandese partirà favorito, essendo reduce da uno straordinario successo allo US Open contro Alcaraz, ma guai a sottovalutare il giovane belga, determinato a stupire. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO I due giocatori scenderanno in campo, martedì 10 settembre, come primo incontro dalle ore 15:00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la fase a gironi della2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport.