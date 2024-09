Tennis la Wada non fa ricorso contro Sinner | chiuso il caso Clostebol

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) – Jannikè da oggi totalmente prosciolto da ogni accusa di doping. La segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas) l’ha confermato martedì mattina al “Corriere della Sera”: l’Agenzia Internazionale Antidoping () non ha presentatola sentenza dell’Itia (InternationalIntegrity Agency) dello scorso 19 agosto che proscioglieva da ogni responsabilità Jannikper la doppia positività aldello scorso marzo di cui a mezzanotte scaduti i termini di appello di 21 giorni. Si conferma quindi la consuetudine per cuinon si oppone alle sentenze delle agenzie indipendenti come quelle di atletica, ciclismo e, ritenendole motivate dal punto di vista giuridico. L'articolo, lanon failproviene da Ildenaro.it.