Sul conto del ragno violino circola un allarmismo decisamente esagerato

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 10 settembre 2024) Di Anna Toniolo L’estate sta ormai finendo e come ogni anno è possibile fare un riepilogo di quali sono stati gli argomenti che hanno animato le discussioni sui social ma anche sotto l’ombrellone e nelle conversazioni con amici e conoscenti. Tra questi nel 2024 c’è sicuramente il. Nei mesi scorsi i media si sono riempiti di articoli che diffondevano le storie di persone che, dopo essere state morse da questo, avevano riportato conseguenze più o meno gravi o sono addirittura decedute. Come spesso accade, però, quando un argomento viene coperto frequentemente dai media utilizzando toni allarmistici e diventa l’oggetto di scambi di opinioni informali, rischia di crearsi un circolo di notizie false, non verificate e fuori contesto che alimentano una situazione di panico generalizzato. Lo stesso è accaduto per il