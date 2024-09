Spalletti sta rispettando i codici del commissario tecnico diversi dall’allenatore da campo Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024)stadelda) Il commento del direttore del Corriere dello Sport dopo la vittoria dell’Italia per 2-1 su Israele, secondo successo di fila in Nations League dopo il 3-1 in casa della Francia. Scrive: Il calcio è semplice. Non ricordo chi l’ha detto, ma qualcuno deve averlo fatto. Per prima cosa in Nazionale, dove il tempo della didattica è ridottissimo, tutti i dieci di movimento dovrebbero (devono) giocare nelle posizioni naturali. Con Israele non abbiamo fatto un passo avanti, ma nemmeno uno indietro, rispetto alla prova con la Francia, e questa è già una buona notizia.