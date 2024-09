Scuola Pisano via ai rimborsi degli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Uscirà nei prossimi giorni il bando per chiedere il rimborsoper il servizio di trasporto pubblico acquistati dalle famigliealunni dellamedia «Niccolò» di Marina di Pisa che è attualmente interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione ex novo dell’edificio, grazie ai fondi del Pnrr, con conseguente spostamento, per tutta la durata dell'intervento,studenti nella sede provvisoria di Calambrone. «Manteniamo la promessa - sottolinea l’assessore allae ai servizi educativi Riccardo Buscemi – mettendo a disposizione un ventaglio di opzioni che consentiranno agli alunni della '' di raggiungere la sede provvisoria di Calambrone riducendo al minimo i possibili disagi.