Santanchè | Overtourism? I ticket d’ingresso non sono la soluzione

(Di martedì 10 settembre 2024) DanielaMILANO – “La parolami mette un po’ l’orticaria”: la ministra Daniela, alla presentazione della traduzione inglese e tedesca della guida del Touring Club italiano ‘Borghi da vivere’, parte da questo per spiegare che, se è vero che cialcuni luoghi dove “per i cittadini il turismo diventa un fastidio”, è altrettanto vero che l’Italia si è impegnata per avere visitatori. “Per risolvere il problema – ha spiegato – non servono tasse di ingresso o narrazioni sbagliate di qualcuno che ci fanno finire sui giornali internazionali”. Quello che serve “è aumentare la qualità dei servizi. Abbiamo bisogno di un turismo migliore che rispetta la nostra nazione”, un turismo “altospendente, che non è una bestemmia. Siamo piccoli, e per conservare tutto quello che c’è di bello dobbiamo fare sì che chi viene lo rispetti”.