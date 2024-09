Rabbia Bonura | La Sangio sbaglia troppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Lavannese stecca la prima di campionato a Figline e Marco(nella foto) ha un diavolo per capello. Il tecnico azzurro non si capacita, infatti, di come sia stato possibile tornare sconfitti a fronte di una prestazione importante e di alcune palle gol che, tra primo e secondo tempo, non sono state finalizzate a dovere: "È inconcepibile - afferma l’allenatore - dopo una prestazione del genere condita da diverse occasioni da gol tra primo e secondo tempo essere tornati a casa senza nessun punto in tasca. Abbiamo fallito l’impossibile, del Figline ricordo soltanto quella traversa peraltro fortuita colpita a inizio ripresa poi una gara nella quale ha comandato soltanto lavannese soprattutto nel corso del secondo tempo dove per ben tre occasioni ci siamo presentati davanti al loro portiere".